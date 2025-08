Visokorasli suhec trdi, da je Coco Filip Faragala in da je iz Eritreje. Ter da je bil rojen 1. januarja 1993. Kdo bi vedel, ali ti podatki držijo. Precej migrantov namreč trdi, da so bili rojeni na prvi dan leta, in to praviloma tisti, ki na poti do Slovenije »izgubijo« svoje osebne dokumente. Tudi Faragala jih je. V naši državi že večkrat obsojeni Afričan je bil nazadnje s sodbo ljubljanskega okrožnega sodišča obsojen na štiri leta zapora, kriv je poskusa uboja. Višje sodišče je nato pritrdilo pritožbi tožilstva in mu kazen zvišalo na šest let. Če ni za zapahi, Faragala v Ljubljani živi kot...