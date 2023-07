Pri Mrtvicah trčenje na avtocesti

Danes nekaj pred 1. uro se je na avtocesti pri Mrtvicah zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi dve vozili. Policisti PPP Novo mesto so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 26-letni voznik iz Bosne in Hercegovine, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v prikolico, pripeto na avtomobil, ki ga je vozil 57-letni voznik iz Srbije.

V nesreči se je lažje poškodoval potnik iz vozila 26-letnega voznika.

Policisti so povzročitelju nesreče zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog, so zapisali v poročilu PU Novo mesto.