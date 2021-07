Pri Mirni iz ribnika potegnili truplo moškega

Nekaj pred 12. uro so novomeške policiste obvestili, da je občan v ribniku na območju Mirne opazil mrtvo osebo.



Truplo so potegnili iz vode, zdravnica pa na kraju pri pregledu ni ugotovila znakov nasilja.



Policisti so v nadaljevanju potrdili identiteto 54-letnega moškega iz okolice Mirne.



Policisti nadaljujejo preiskavo in ugotavljanje vseh okoliščin. Vzrok smrti bo znan po opravljeni sanitarni obdukciji. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

