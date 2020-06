Zaseženi avto. FOTO: PU NM

Na mejni prehod Metlika je v ponedeljek z namenom vstopa v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila s priklopnikom za prevoz osebnih avtomobilov, poroča PU Novo mesto.Policisti so opravili mejni nadzor in med preverjanjem v schengenskem informacijskem sistemu ugotovili, da je na priklopniku natovorjen avtomobil, ki ga nemški varnostni organi iščejo zaradi zasega.BMW 640 D so zasegli in o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.