Pri menjavi plinske jeklenke izbruhnil požar, stanovalec poškodovan

V četrtek ob 14.10 so novogoriške policiste obvestili o požaru v stanovanjski hiši naselju Branik v Novi Gorici, kjer je med menjavo plinske jeklenke zagorelo v kuhinji omenjenega objekta, poroča tamkajšnja policijska uprava.

Požar so dokončno pogasili gasilci PGD Dornberk in JZ GRD Nova Gorica, prezračili prostor in ga pregledali s termovizijsko kamero. V požaru je zgorel del kuhinjskih elementov, zoglenel je tudi strop in stene; nastala je materialna škoda za okoli 10 tisoč evrov. V omenjenem požaru je lahke telesne poškodbe – površinske opekline po različnih delih telesa – utrpel tudi stanovalec.

Po nudeni prvi pomoči v ambulanti v Braniku so poškodovanca odpeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici. Policisti bodo o vseh ugotovitvah s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.