PRIDRŽALI SO GA

Pri Mariborčanu našli konopljo, avtomatsko puško, topovski udar ... (FOTO)

Pri 50-letniku so opravili hišno preiskavo, čaka ga kazenska ovadba.
Fotografija: Našli so sadike in posušene delce. FOTO: Pu Maribor
Odpri galerijo
Našli so sadike in posušene delce. FOTO: Pu Maribor

B. K. P.
08.08.2025 ob 11:49
08.08.2025 ob 11:49
B. K. P.
08.08.2025 ob 11:49
08.08.2025 ob 11:49

Poslušajte

Čas branja: 1:13 min.

Policisti Policijske postaje Maribor I so prejšnji teden zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog pridržali 50-letnega Mariborčana.

Zasegli so tudi orožje. FOTO: Pu Maribor
Zasegli so tudi orožje. FOTO: Pu Maribor

»V okviru izvedene hišne preiskave v stanovanjski hiši v okolici Maribora so policisti našli posebej prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplje, v pa 58 sadik, za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo konopljo ter približno 500 g že posušenih rastlinskih delcev. Vse so zasegli. Našli in zasegli so še avtomatsko puško s pripadajočimi okvirji, škatlo s 466 naboji ter dvema kosoma eksplozivnega sredstva topovski udar M81,« je sporočila tiskovna predstavnica Policijske uprave Maribor Anita Kovačič.

Po vseh zbranih obvestilih bo zoper osumljenega podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

PU Maribor policija konoplja orožje zaseg

Priporočamo

Bralec ogorčen nad obnašanjem voznikov: »Nastajajo nove nesreče, ego jim ne da miru« (FOTO)
Poglejte, s čim se po Ljubljani prevaža Dončić! Težko ga boste zgrešili (VIDEO)
Pahor šokiral s počitniško fotografijo: »Pa kaj sem jaz pred leti volil« (FOTO)
Premium Photo
Renata Bohinc: Mislila sem, da ne bom več ljubila (Suzy)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Bralec ogorčen nad obnašanjem voznikov: »Nastajajo nove nesreče, ego jim ne da miru« (FOTO)
Poglejte, s čim se po Ljubljani prevaža Dončić! Težko ga boste zgrešili (VIDEO)
Pahor šokiral s počitniško fotografijo: »Pa kaj sem jaz pred leti volil« (FOTO)
Premium Photo
Renata Bohinc: Mislila sem, da ne bom več ljubila (Suzy)

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.