Pri Mariborčanu našli konopljo, avtomatsko puško, topovski udar ... (FOTO)

Policisti Policijske postaje Maribor I so prejšnji teden zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog pridržali 50-letnega Mariborčana.

Zasegli so tudi orožje. FOTO: Pu Maribor

»V okviru izvedene hišne preiskave v stanovanjski hiši v okolici Maribora so policisti našli posebej prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplje, v pa 58 sadik, za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo konopljo ter približno 500 g že posušenih rastlinskih delcev. Vse so zasegli. Našli in zasegli so še avtomatsko puško s pripadajočimi okvirji, škatlo s 466 naboji ter dvema kosoma eksplozivnega sredstva topovski udar M81,« je sporočila tiskovna predstavnica Policijske uprave Maribor Anita Kovačič.

Po vseh zbranih obvestilih bo zoper osumljenega podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.