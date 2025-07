Pri Ljubljani izbruhnil obsežen požar, aktivirali tudi air tractorja in helikopter (FOTO in VIDEO)

Gozdni požar pri Nadgorici blizu Ljubljane je pod nadzorom, je za Odmeve povedal Jure Dolinar iz Gasilske brigade Ljubljana. Na terenu je še okoli 80 gasilcev. Požar se je razširil na šest hektarov, pri gašenju pomagata tudi air tractorja in helikopter Slovenske vojske. Ljudje, ki jih je policija preventivno evakuirala, so se že vrnili v domove.

Na kraju je večje število gasilcev. FOTO: R. Z.

Kot je za Odmeve na Televiziji Slovenija pojasnil Dolinar, gasilci nadzorujejo tako levi kot desni bok požara, ki je izbruhnil okoli 19. ure.

Iz ljubljanske policijske uprave so danes sporočili, da so preventivno evakuirali nekaj prebivalcev okoliških hiš, ki pa so se po Dolinarjevih besedah že vrnili v domove. Tako ljudje kot hiše so varne, je zagotovil.

Na terenu je po njegovih besedah še vedno 80 gasilcev in 22 gasilskih vozil. Za gašenje so gasilci aktivirali tudi dva air tractorja in helikopter Slovenske vojske.

»Naj se tukaj zahvalim vsem tem sodelujočim, tako gasilcem kakor tudi našim zrakoplovom, kajti zelo hiter odziv je pripomogel k temu, da imamo ob tej uri že vse pod nadzorom,« je še dejal Dolinar.

Gasilci sicer prebivalce pozivajo, naj se požaru ne približujejo in upoštevajo navodila intervencijskih služb. Tudi v nadaljevanju naj ne uporabljajo odprtega ognja v naravnem okolju in upoštevajo preventivne ukrepe ob povečani požarni ogroženosti, je dodal.

S Policijske uprave Ljubljana so prebivalce pozvali, naj na območju ne uporabljajo dronov, saj lahko s tem ogrožajo posadke helikopterjev in letal, ki so bili vključeni v gašenje.