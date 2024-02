Pri Ljubljani hoteli ugrabiti najstnici!? »Pripeljal se je črn kombi, iz njega skočili trije moški«

Policisti preiskujejo, kaj se je minuli konec tedna dogajalo na območju Vevč. Na spletu se je pojavil zapis, da naj bi zvečer okoli 21. ure pri trgovini v Vevčah prišlo do poskusa ugrabitve dveh najstnic.

»Punci sta se odpravili peš do privatne trgovine v Vevčah, ker sta si zaželeli sladkarij. Trgovina se nahaja približno 10 minut od njihovega doma. Pri trgovini, ki je bila žal zaprta je prišlo do incidenta. Do deklet se je veliko hitrostjo pripeljal črn kombi znamke mercedes, ki jim a je očitno že prej sledil, pred njima je močno zavrl iz njega pa so skočili trije moški in odprli stranska vrata,« se glasi zapis.

Dogajalo naj bi se na območju Vevč. FOTO: Posnetek Zaslona

Dekleti naj bi nato zbežali, moški pa tekli za njima. »Zatekli sta se v bližnji blok, kjer jima je prijazna ženska odprla vrata, ko sta zvonili na vse zvonce. Iz bloka sta nato opazovali dogajanje in spremljali, kako je več oseb hodilo okoli om jih očitno iskalo.« Dodali so še, da obrazov zaradi teme nista videli, prav tako ne registrske tablice. Do prihoda policistov in staršev naj bi ju nato varoval starejši gospod.

Preverjajo okoliščine

»Spoštovani glede vprašanja lahko potrdimo, da smo bili seznanjeni z dogodkom, kjer naj bi na območju Most preko vikenda v bližini dveh otrok ustavil kombi, iz njega pa, da so stopile tri osebe. Osebe po do sedaj znanih podatkih otrok niso ogovarjale in ni prišlo do nikakršnega kontakta med njimi. Policisti za pojasnitev vseh okoliščine dogodka še zbirajo obvestila. Policija pri tem sodeluje z roditelji in drugimi pristojnimi organi ter drugimi vpletenimi osebami, ter izvaja druge aktivnosti, da se v celoti preveri vse okoliščine dogodka. Po prvih podatkih gre za enkraten dogodek, v katerem do zdaj niso potrjeni nobeni elementi kaznivih ravnanj,« so sporočili s PU Ljubljana, kjer dogodek obravnavajo.

Policisti ob tem dodajajo, da o vseh primerih pojava sumljivih oseb ali njihovem sumljivem obnašanju občani takoj obvestijo policijo na št. 113, najbližjo enoto policije ali podajo anonimno obvestilo na št. 080 1200. »Pomembno je tudi, da ne razširjamo nepreverjenih informacij na družbenih omrežjih. Slednje lahko povzroča strah, paniko in nezaupanje preden policisti preverimo dejansko stanje.«

Kaj narediti?

Policisti še opozarjajo, naj starši podučijo otroke, kako ravnati v nevarnih situacijah. »Otrokom je treba pojasniti, kaj naj naredijo, kam naj se zatečejo v nevarni situaciji, kajti vsak stik, komunikacija z neznano osebo, še ne pomeni nevarnosti. Otroke je treba učiti, da lahko neznani osebi odgovori na vprašanje, vendar se v pogovor ne zapleta in da ostane na varni razdalji. Z neznanci naj ne odhajajo, četudi bi bile njihove ponudbe mamljive.«

Staršem še svetujejo, naj se z otroki pogovarjajo o takšnih primerih in naj ne razmišljajo, da je o nepotrebno obremenjevanje otrok v njihovem najbolj nežnem obdobju. »Starši naj se ne pogovarjajo z otroki, kadar gre za odmevne primere, kadar so pod vplivom čustev, ampak s pomočjo pripomočka, lahko bi bil to strip ali knjiga in predvsem v mirnih situacijah na način, ki je sproščujoč in ne ogrožajoč.