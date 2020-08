Nekaj minut po 18. uri je v vasi Tlaka v občini Litija ženska padla z manjšega traktorja in si hudo poškodovala nogo, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Gasilci PGD Gabrovka so poškodovanko oskrbeli in predali reševalcem ZD Litija, ti pa so jo prepeljali v UKC Ljubljana.