Pri kraju Jelovec se je iztiril vlak

V ponedeljek ob 18.19 so bili policisti obveščeni, da se je iztiril vlak pri kraju Jelovec, v smeri proti Tržišču. Policisti so zbrali obvestila in ugotovili, da je vlakovna kompozicija trčila v večjo skalo, ki se je na tire skotalila z bližnje brežine.

Iztirili sta se prvi dve osi vlaka, ostala vlakovna kompozicija pa je ostala na tirih.

Poškodovan ni bil nihče, okoliščine pa policisti še preiskujejo in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo, so sporočili iz PU Novo mesto.