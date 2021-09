Pri Količevem umrl mladi nogometaš Miha (FOTO)

Za nogometašem žalujejo tudi v njegovem nemškem nogometnem klubu FC St.Michael/lav., kjer je zadnja leta igral nogomet. »FCM žaluje za svojim igralcem,« so zapisali in dodali, da je Miha umrl v prometni nesreči.V šoku so tudi v njegovih nekdanjih klubih, kjer so prav tako objavili, da je Miha tragično preminil, in dodali, naj počiva v miru.Kot smo že poročali, se je nesreča zgodila v noči na četrtek, ko je zvečer okoli 22.30 37-letni voznik osebnega vozila, ki je vozil iz smeri Radomelj proti Količevemu, zapeljal na nasprotni vozni pas in trčil v 28-letnika, ki je pripeljal nasproti. Vozili sta čelno trčili, vozilo 28-letnika pa je odbilo tako, da je zadel betonske robnike in parkirano osebno vozilo. Poškodbe 28-letnika so bile tako hude, da je na kraju nesreče umrl.