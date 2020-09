Prijeli več kot sto nezakonitih prebežnikov, to bo odmevalo na politični sceni

Pozno popoldne so pri vasi Dolenje na območju Ilirske Bistrice prijeli več kot sto nezakonitih prebežnikov iz različnih držav. Toliko jih navadno na tem območju ujamejo v celem tednu. Gre za več povezanih akcij, v katerih so policisti in vojaki najprej ujeli največjo skupino prebežnikov, v kateri je bilo kar 80 ljudi, nato pa še nekaj manjših skupin.



Kot so poročali v oddaji 24ur se je akcija okoli 19. ure še vedno odvijala, vse skupaj pa se je začelo okoli 14. ure popoldan, ko so bili policisti s pomočjo nadzorne kamere obveščeni o večji skupini migrantov. Takrat so prišli na prizorišče in prijeli skupino, v kateri je bilo okoli 80 migrantov, potem pa še nekaj manjših skupin. Policija državljanstvo migrantov še preverja, prav tako, ali je med njimi bil kakšen vodič oziroma tihotapec, ki ga bodo v tem primeru kazensko ovadili.



Poleg policije je v današnji akciji sodelovala tudi vojska, današnje prijetje pa bo zagotovo odmevalo na politični sceni glede vprašanja aktivacije 37.a člena Zakona o obrambi (ZObr), so še povedali v informativni oddaji.