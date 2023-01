Pri Ilirski Bistrici pijan pretepal družino, v Postojni pijan kričal pred hišo

V vasi pri Ilirski Bistrici je moški prišel domov pod vplivom alkohola. V hiši je žalil, zmerjal in celo udaril družinske člane. Ker po prihodu policistov na kraj dogodka kršitev ni prenehal, so mu odredili pridržanje. Sledi plačilni nalog.

Zvečer je policiste poklicala ženska iz Postojne, ker je pred njeno hišo kričal moški. Policisti so ga pomirili, da je odšel, ter mu izdali plačilni nalog. Kljub temu se je kmalu vrnil in kričal ter zmerjal prijaviteljico. Policisti so mu tokrat odredili pridržanje in mu izdali plačilni nalog.