Pri Ilirski Bistrici pijan povzročil nesrečo in pobegnil

Vozniku so odredili pridržanje, zoper njega pa bo vložen obdolžilni predlog.
Fotografija: Simbolična fotografija.
Simbolična fotografija.

N. P.
05.09.2025 ob 20:07
N. P.
05.09.2025 ob 20:07

V Ilirski Bistrici so imeli policisti v torek zvečer polne roke dela. Ob 18.37 so bili obveščeni o prometni nesreči, v kateri sta bila udeležena 43-letna voznica in 53-letni voznik osebnega avtomobila.

Moški je vozil iz Ilirske Bistrice proti Zabičam in pri zavijanju levo zapeljal na nasprotni pas ter trčil v vozilo voznice, ki je zavijala desno. S kraja nesreče je odpeljal, ne da bi poskušal razrešiti situacijo.

Policisti so ga kmalu izsledili. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 1,15 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Vozniku so odredili pridržanje, zoper njega pa bo vložen obdolžilni predlog.

prometna nesreča alkohol policija nesreča Ilirska Bistrica voznica trčenje PU Koper pijan voznik

