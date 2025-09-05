Pri Ilirski Bistrici pijan povzročil nesrečo in pobegnil

V Ilirski Bistrici so imeli policisti v torek zvečer polne roke dela. Ob 18.37 so bili obveščeni o prometni nesreči, v kateri sta bila udeležena 43-letna voznica in 53-letni voznik osebnega avtomobila.

Moški je vozil iz Ilirske Bistrice proti Zabičam in pri zavijanju levo zapeljal na nasprotni pas ter trčil v vozilo voznice, ki je zavijala desno. S kraja nesreče je odpeljal, ne da bi poskušal razrešiti situacijo.

Policisti so ga kmalu izsledili. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 1,15 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Vozniku so odredili pridržanje, zoper njega pa bo vložen obdolžilni predlog.