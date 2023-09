Pri hišnih delih si je poškodoval glavo, končal v ljubljanskem kliničnem centru

Uprava za zaščito in reševanje poroča o hudi delovni nesreči. Tako si je ob 16.01 v kraju Predmeja v občini Ajdovščina občan pri hišnih delih poškodoval glavo.

Aktivirani so bili reševalci GRS Tolmin - skupina Ajdovščina in gasilci GRC Ajdovščina, ki so opravili pregled in zavarovanje kraja pristanka helikopterja na ajdovskem letališču. Reševalci NMP Ajdovščina so poškodovanca oskrbeli, helikopter LPE z dežurno ekipo GRZS z Brnika pa ga je prepeljal v ljubljanski klinični center.