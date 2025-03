Pri hišni preiskavi poleg droge zasegli še denar, ročno bombo in več kosov hladnega orožja

Celjski policisti so minuli petek zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami opravili hišno preiskavo pri 35-letnemu Celjanu.

Pri hišni preiskavi so našli in zasegli:

dobrih 2.7 kg konoplje,

okoli 200 g prepovedane droge ekstazi in več kot 200 tabletk ekstazija,

okoli 650 g amfetaminov,

dobrih 7.000 evrov gotovine,

ročno bombo in več kosov hladnega orožja – boksarjev in nožev.

Poleg omenjenega so mu zasegli še več digitalnih tehtnic, nekaj nabojev, napravo za vakuumiranje in nekaj drugih stvari.

Odrejen pripor

35-letnika so s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor.

Zoper njega bo uveden še postopek o prekršku po Zakonu o orožju.