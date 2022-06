Pri gašenju hudo opečen domačin

V četrtkovem požaru lesene lope ob stanovanjski hiši v naselju Prvačina v Mestni občini Nova Gorica se je huje poškodoval domačin.

Novogoriško policijsko upravo so o požaru obvestili ob 18.22. Poleg policistov so na kraj dogodka pohiteli poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica in PGD Dornberk, ki so zublje na pomožnem lesenem objektu pogasili. Ogenj je lopo v celoti uničil, prav tako predmete v njej, poškodovana je tudi fasada stanovanjske hiše, na katero je lopa vezana.

»Pri gašenju je ena oseba utrpela predvidoma hude telesne poškodbe (hude opekline po različnih delih telesa), kasneje so jo na kraju dogodka oskrbeli reševalci NMP ZD Nova Gorica in jo odpeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici,« pojasnjujejo na novogoriški policijski upravi. Nastalo je za več tisoč evrov škode.

Policija je o požaru obvestila pristojne pravosodne organe. V skladu z usmeritvami tožilstva v Novi Gorici policisti nadaljujejo preiskavo primera v smeri suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, storjeno iz malomarnosti.

Iz stanovanjskega objekta so evakuirali 35 ljudi.

Včeraj nekaj čez polnoč je zagorelo v stanovanju v tretjem nadstropju v Zvonarski ulici v Ljubljani. Ogenj se je razširil še na balkone stanovanj v četrtem in petem nadstropju zgradbe. Iz objekta so evakuirali 35 ljudi. Nihče od stanovalcev ni bil poškodovan, je pa med intervencijo zdravniško pomoč potreboval gasilec, z reševalnim vozilom so ga odpeljali v UKC Ljubljana, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.