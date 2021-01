Pri frizerju niso hoteli nove pričeske, ampak ...

V petek ob 9.24 so policiste obvestili o vlomu v poslovne prostore frizerskega salona v Ulici

Gradnikove brigade na območju Nove Gorice. Po zbranih podatkih je neznanec v notranjosti

našel manjšo vsoto gotovine in si jo prilastil.



Prav tako v Novi Gorici so okoli 11. ure obravnavali še vloma v poslovne prostore dveh frizerskih salonov. V drugem frizerskem salonu je storilec iz blagajne odvzel manjšo vsoto denarja (blagajniški minimum) in strojček za striženje ter povzročil za približno 200 evrov skupne materialne škode.



V tretjem primeru pa je ostalo pri poskusu vloma v prostore frizerskega salona. Storilec je poskušal na silo odpreti vhodna vrata objekta in jih poškodoval, vendar mu v notranjost ni uspelo priti.



Policisti bodo po zaključku preiskave vseh treh primerov kaznivih dejanj vloma v frizerske salone podali kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Takoj pokličite policijo V primeru izvršenih tatvin in vlomov v poslovne ter druge gospodarske objekte, stanovanjske hiše, stanovanja, motorna vozila policisti občanom svetujejo, da nemudoma pokličejo policiste najbližje policijske postaje ali interventno številko policije 113 oziroma anonimni telefon 080 1200 z namenom odkritja storilca kaznivega dejanja in do prihoda policistov ničesar ne prijemajo niti ne premikajo zaradi morebitnega poškodovanja ali uničenja sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca kaznivega dejanja. Bodite pozorni na sumljive osebe Prav tako občane pozivajo, da več pozornosti namenijo tudi morebitnemu zaznavanju sumljivih oseb in vozil po vaseh oziroma v stanovanjskih soseskah večjih mest. Vse tovrstne informacije lahko krajani sporočijo policistom najbližje policijske postaje oziroma pokličejo na zgoraj navedene številke policije. Prav tako lahko policistom pomagate pri izsleditvi storilca tudi tako, da si poskušate zapomniti čim več podatkov: videz storilca, smer bega, prevozno sredstvo, s katerim se je odpeljal ...

