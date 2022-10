Pri eni od gimnazij pretepli dijaka in mu grozili s pištolo, razlog sporni napis na majici

V začetku tedna se je v dopoldanskih urah pri novogoriški gimnaziji zgodil incident, v katerega sta bila vpletena mladoletnika. Po pisanju Primorskih novic naj bi 17-letni fant, ki ne obiskuje novogoriške gimnazije, v šolske prostore sledil dijaku, ki je imel oblečeno majico z zanj provokativnim političnim napisom. Med njima naj bi najprej prišlo do prepira, nato pa sta se stepla. Najstnik (17) naj bi dijaku tudi raztrgal majico, poročajo Primorske novice.

O dogodku so obvestili ravnatelja Andreja Šušmelja, ki je poklical policijo. Storilca naj bi dijaki že identificirali, pištola, ki jo je imel ob sebi, pa naj ne bi bila prava. O dogodku sta bila obveščena preiskovalni sodnik in tožilstvo.

Šušmelj je staršem poslal obvestilo, v katerem piše, kaj se je zgodilo. Nekateri tuji mediji pišejo, da naj bi na majici pisalo Kosovo je Srbija, kar pa napadalcu ni bilo všeč, zato ga je napadel. Več pa v spodnjem obvestilu, ki ga je ravnatelj poslal staršem:

Spoštovani starši,

zaradi ponedeljkovega incidenta in številnih ugibanj in netočnih informacij se čutim dolžnega, da vam na kratko opišem, kaj se je zgodilo: mladoletnik, ki ni dijak naše šole, je našega dijaka zaradi spornega napisa na majici (ki omenja Kosovo) zasledoval v šolsko avlo, ga z grožnjo plinske pištole (videti je bila kot prava, tega ne žrtev ne priče niso vedeli), zataknjene za pas pred številnimi pričami tepel (vmes kričal, da so mu ubili brata), mu strgal majico s telesa in odšel.

Dogajalo se je skoraj pred kabino varnostnice, ki pa je bila v tem času na obhodu drugje. Takoj po informaciji sem poklical policijo, ki se je hitro in v številu odzvala in naši dijaki so policistom identificirali storilca. Žrtev napada na srečo ni imel niti lažjih poškodb, na zahtevo policistov smo predali tudi videoposnetek incidenta z varnostnih kamer in vsi nadaljnji postopki so v rokah policije.

Učiteljskemu zboru sem po dogodku poslal navodilo, naj dijakom povejo, da Gimnazija Nova Gorica obsojamo vsake nacionalne, verske ali seksistične predsodke in vsakršno obliko nasilja. Seveda pa se pojavljajo tudi pretirane zahteve, kako bi v celoti preprečili vnos nevarnih predmetov na šolo ali zagotovili fizično varovanje na več točkah hkrati. Žal se vsega ne da.

Še naprej se bomo trudili, da vaši otroci gimnazijske dni preživijo v strpnem in varnem okolju.

Andrej Šušmelj, ravnatelj Gimnazije Nova Gorica