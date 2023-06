Pri Domžalah nesreča: avto končal v jarku, prevrnjen na streho

Danes ob 7.11 je na avtocesti v smeri Ljubljane, pred izvozom Krtina, občina Domžale, osebno vozilo zapeljalo s ceste in prevrnjeno na streho obstalo v jarku. Gasilci CZR Domžale so zavarovali kraj, odklopili akumulator, nevtralizirali iztekle motorne tekočine in vozilo postavili na cestišče. Reševalcem NMP so pomagali pri oskrbi dveh poškodovanih oseb, ki so ju ti odpeljali v nadaljnjo oskrbo, poroča uprava za zaščito in reševanje.