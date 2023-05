Pri delu poškodovan delavec, na pomoč reševalci in gasilci

Danes ob 3.54 se je na Koroški cesti na Ravnah na Koroškem v podjetju pri delu poškodoval delavec. Gasilci KGZ Ravne na Koroškem so poškodovancu nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP, nudili pomoč reševalcem pri oskrbi poškodovanca in prenosu do reševalnega vozila, poroča uprava za zaščito in reševanje.