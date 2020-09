Pri delu je 27-letniku stisnilo roko

V četrtek popoldne se je v enem od podjetij na območju PP Gorišnica pri delu huje poškodoval 27-letni delavec.



Opravljal je dela na stroju za likanje pločevine, in sicer je majhne pločevinaste elemente potiskal med valjčke likalnega stroja. Ta pločevino potegne med valjčke in jo zravna (zlika). Pri tem mu je stroj prijel rokavico desne roke in mu roko potegnil med valjčka. Pri tem mu je stisnilo tri prste desne roke. Roko je sam izvlekel in opozoril sodelavce, da je poškodovan.



Prepeljali so ga v ptujsko bolnišnico, poroča PU Maribor.



Policisti nesrečo še preiskujejo. Po zaključku preiskave bodo pristojnemu tožilstvu poslali poročilo.