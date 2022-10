Pri cerkvi je nenadoma zavrl, posledice so hude

V soboto okoli 11. ure so bili policisti obveščeni o prometni nesreči kolesarja. Ugotovili so, da je ob 3.25 tega dne 22-letni državljan Portugalske, s kolesom peljal po Partizanski cesti v Mariboru. Pri frančiškanski cerkvi je zaradi prevelike hitrosti nenadoma zavrl in padel preko kolesa na tla.

Kolesar je pri padcu utrpel hudo poškodbo komolca desne roke. Zoper njega bo izveden hitri postopek z odločbo.