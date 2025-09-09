Pri Čatežu tihotapil pet Turkov: tujemu državljanu odvzeli prostost in avto

V ponedeljek malo po 13. uri so policisti na območju Čateža ob Savi ustavili osebni avtomobil z moldavskimi registrskimi tablicami. Pri kontroli so ugotovili, da je 40-letni državljan Moldavije v vozilu prevažal pet tujcev, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo.

Policisti so mu odvzeli prostost in zasegli vozilo. Zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države so ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Vseh pet državljanov Turčije je med postopkom izrazilo namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito v Sloveniji.