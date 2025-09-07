JADRALNI PADALEC

Pri Bovcu padalska nesreča: 23-letnika odpeljali s helikopterjem (FOTO)

Do nesreče je prišlo pri pristanku na letališču Bovec.
Fotografija: FOTO: Bralec
FOTO: Bralec

N. Č.
07.09.2025 ob 13:07
07.09.2025 ob 13:12
N. Č.
07.09.2025 ob 13:07
07.09.2025 ob 13:12

Na letališču v Bovcu je okoli 11. ure prišlo do hude padalske nesreče. O dogodku so nas obvestili bralci, pozneje pa so potrdili tudi na Policijski upravi Nova Gorica.

Kot so pojasnili na PU Nova Gorica, so ob 10.56 prejeli obvestilo, da se je na bovškem letališču pri pristanku poškodoval jadralni padalec. Na kraj so takoj poslali reševalno vozilo in ugotovili, da gre za hudo nesrečo – 23-letni jadralni padalec iz Madžarske si je pri padcu zlomil nogo.

FOTO: Bralec
FOTO: Bralec

Po poškodovanega je priletel vojaški helikopter, ki ga je prepeljal v bolnišnico. Na kraju dogodka so poleg reševalcev posredovali tudi policisti.

Preiskava v teku

Policija je o nesreči obvestila preiskovalnega državnega tožilca in preiskovalca letalskih nesreč, ki bosta skupaj s policijo ugotavljala okoliščine nesreče.

Več iz te teme:

letališče Bovec jadralni padalec Bovec poškodbe helikopter

