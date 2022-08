Pri 76-letnici našli velik nasad trave

Ko gre za storilce t. i. kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog, ni prav običajno, da imamo v mislih starejše občanke. A vendar so prav o takšnem primeru včeraj poročali s Policijske uprave Ljubljana. Kot je namreč sporočil tiskovni predstavnik Tomaž Tomaževic, je policistom s policijske postaje Logatec prišlo na uho, da se zaradi ukvarjanja s prepovedanimi drogami oziroma gojenja trave splača potrkati na vrata 76-letne domačinke.

Policisti so imeli kaj videti.

Sledi ovadba

Tam so se »po zbranih obvestilih«, in ko so na pristojnem sodišču pridobili odredbo o hišni preiskavi, predvčerajšnjim tudi oglasili. »Pri 76-letni osumljenki so našli nasad, kjer je gojila prepovedano drogo konopljo. Najdeno ter zaseženo je bilo več kot 500 sadik prepovedane droge. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo zoper osumljenko podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo zaradi sumov kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi,« je sporočil Tomaževic.