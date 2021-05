Pri 32-letniku našli avtomatsko puško

Policisti so v sredo na podlagi odredbe pristojnega sodišča opravili hišno preiskavo pri 32-letniku iz okolice Vrhnike.



Odkrili so imitaciji pištol, s katerima je osumljeni predhodno storil prekršek po zakonu o varstvu javnega reda in miru. Zaradi kršitve bodo podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.



Med preiskavo so odkrili tudi avtomatsko puško AK-47 (kalašnikovka) z dvema nabojnikoma ter 10 nabojev.



Kazensko ga bodo ovadili, poroča PU Ljubljana.

