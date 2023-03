Pri 138 km/h so ga ujeli na radar, potem pa še videli, kako je povzročil nesrečo

Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica so v soboto dopoldne na regionalni cesti izven naselja Prvačina opravljali meritve hitrosti z laserskim merilnikom hitrosti. Pri tem so vozniku osebnega avtomobila izmerili hitrost 138 kilometrov na uro, še preden pa so ga lahko ustavili, so bili priča nesreči, ki jo je povzročil.

Omenjeni voznik je med vožnjo dohitel pred seboj vozečo voznico osebnega avtomobila, ki je vozila za voznikom traktorja. Voznik avtomobila hitrosti in načina vožnje ni prilagodil prometnim razmeram in je posledično kljub zaviranju s prednjim delom svojega vozila trčil v zadnji del avtomobila, s katerim se je pred njim peljala omenjena voznica. Oba voznika sta vozila iz smeri Dombrave proti Dornberku.

Prometni policisti so povzročitelju, ki je bil mlajši vozniku avtomobila, zaradi odgovornosti za storitev prekrškov po Zakonu o pravilih cestnega prometa (neprilagojena hitrost in prekoračitev najvišje dovoljenje hitrosti, kršitev 45. in 46. člena ZPrCP) izdali plačilni nalog.