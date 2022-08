Preživela je trčenje z vlakom

V četrtek ob 22.02 je na železniški progi med postajo Maribor Tezno in glavno železniško postajo v Mariboru vlak povozil osebo. Posredovali so gasilci JZ GB Maribor, osebo našli in jo predali službi NMP. V iskanju je sodelovala tudi policija PP Maribor, poroča uprava za zaščito in reševanje.