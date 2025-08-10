Prevrnjen čoln na Muri: je šlo za kaznivo dejanje?

Policisti v zvezi s sobotno nesrečo na reki Muri pri kraju Mota, v kateri se je po trčenju v drevo prevrnil čoln z devetimi osebami, ki so se uspešno rešile, zbirajo obvestila glede kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

Policisti so bili, kot je znano, o nesreči obveščeni v soboto nekaj pred 17.30. Ugotovili so, da je čoln na reki Muri v bližini Tinekovega broda med Melinci in Gornjo Bistrico približno štiri metre od brežine trčil v podrto drevo in se prevrnil. Iz čolna se je vseh devet ljudi uspešno rešilo in so nepoškodovani.

Potniki so na čoln vstopili v naselju Petanjci, so v soboto sporočili iz murskosoboške policijske uprave.