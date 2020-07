Danes ob 13.48 se je v Dolnjem Zemonu prevrnil voz s konjsko vprego in poškodoval občana.



Gasilci PGD Ilirska Bistrica so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem NMP Ilirska Bistrica pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe do helikopterja.



Helikopter Slovenske vojske z dežurno ekipo HNMP Brnik na krovu je poškodovanca prepeljal v UKC Ljubljana.