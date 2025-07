Prevrnil se je traktor, z voznikom je hudo

Tržiški policisti so bili v petek nekaj pred 13. uro obveščeni o prometni nesreči, v kateri je bil udeležen voznik traktorja.

Po do sedaj zbranih podatkih je 44-letni voznik traktorja med vožnjo zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal čez rob vozišča in se prevrnil. V nesreči je bil hudo telesno poškodovan, reševalci so ga odpeljali v zdravstveno ustanovo.

Policisti o vseh okoliščinah nesreče še zbirajo obvestila in vodijo postopek.

