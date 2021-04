Raztresel koruzo, posledice pa odstranjevali vso noč

PU Novo mesto poroča o prometni nesreči pri Dolah. Včeraj malo pred 20. uro je voznik tovornega vozila s priklopnikom, ki je prevažal koruzo, izgubil nadzor nad vozilom in se prevrnil. Lažje poškodovanega so ga reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.



Policisti so ugotovili, da je imel povzročitelj nesreče v litru izdihanega zraka 0,23 miligrama alkohola, in mu zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog. Zaradi odstranjevanja posledic nesreče je promet potekal izmenično enosmerno vse do 4.30.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: