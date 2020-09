Prevrnil hlode s tovornjaka, pod njimi obtičal osebni avto (FOTO)

Zaradi razsutega tovora je bila cesta več ur zaprta. FOTO: PP Metlika

Na cesti Novo mesto–Metlika se je zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeleženi tovorno in osebno vozilo.Kot so ugotovili metliški policisti, je 38-letni voznik vozil tovorno vozilo s priklopnikom z naloženo hlodovino iz smeri Metlike proti Novemu mestu. Med Hrastom pri Jugorju in Dolami je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom, priklopnik pa je zanihal in se prevrnil.Razsuta hlodovina je padla na osebni avtomobil, ki ga je voznik pravilno pripeljal iz nasprotne smeri.Lažje poškodovanega voznika osebnega avtomobila so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog.Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je bila cesta na tem delu zaprta dve uri.