Prevozila stop znak, trčila, potem pa so jo rezali iz avta

V sredo okoli 10. ure dopoldan je prišlo do prometne nesreče v naselju Cerkno (Goriška cesta) zaradi neupoštevanja pravil prednosti in v kateri sta bili udeleženi dve vozili – tovorno in osebno vozilo.

Na kraju so policisti PP Idrija ugotovili, da se je prometna nesreča zgodila zaradi neupoštevanja pravil prednosti, in sicer je voznika osebnega avtomobila prevozila znak za izrecne odredbe (»Stop« znak) in izsilila prednost vozniku tovornega avtomobila. Med njunimi vozili je prišlo do bočnega trčenja.

S tehničnim posegom

V prometni nesreči je bila voznica avtomobila predvidoma lažje telesno poškodovana in je bila z reševalnim vozilom odpeljana na nadaljnji pregled v šempetrsko bolnišnico. Poleg idrijskih policistov so na kraju nezgode posredovali tudi gasilci PGD Idrija in Cerkno, ki so s tehničnim posegom iz osebnega vozila rešili poškodovano voznico in ji nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP ZD Idrija na omenjeni kraj.

Zaradi odgovornosti za storitev prekrška bodo policisti zoper povzročiteljico prometne nesreče podali ustrezen ukrep.