Tragedija v Ljubljani: prevozil ga je in zbežal (FOTO)

Tukajšnji policisti in kriminalisti so se minuli konec tedna ukvarjali z dogodkom, v katerem je umrl 71-letni moški, ki ga je povozil 71-letnik. Udeleženca sta se neuradno poznala.

»Po do zdaj zbranih obvestilih je voznik v soboto okoli 20.30 pripeljal potnika na Trpinčevo ulico v Ljubljani. Ta je izstopil iz vozila in padel po tleh. Voznik ga je pri manevriranju prevozil. Potnik je zaradi poškodb na kraju umrl, voznik pa je s kraja odpeljal, ne da bi mu pomagal ali koga obvestil o nesreči,« je sporočil Tomaž Tomaževic, tiskovni predstavnik Policijske uprave Ljubljana. Policisti so ga naslednji dan zvečer izsledili na območju Litije.

»Odvzeli so mu prostost, zasegli vozilo in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« je sklenil Tomaževic.

Dvakrat se je zaletel

Tudi sicer so se policisti ves konec tedna ukvarjali s številnimi nesrečami, v več primerih je bil vzrok alkohol. Tako je v nedeljo malo po 18. uri v semaforiziranem križišču Želodnik-Krtina voznik zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v zadnji del vozila, ki se je pred njim ustavilo zaradi razmer v prometu. Udeležena voznica in potnika so se lažje poškodovali. Povzročitelj je imel 1,05 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, odrejen mu je bil tudi strokovni pregled. Policisti preiskujejo sum kaznivega dejanja nevarne vožnje.

Policisti bodo o ugotovitvah glede smrtne nesreče obvestili tožilstvo. FOTO: Tadej Regent

V petek malo pred 21. uro je med Otočcem in Strugo 42-letni voznik osebnega avtomobila zapeljal s ceste in trčil v drevo. Pred tem je povzročil tudi prometno nesrečo na Otočcu, kjer je vozil preblizu desnemu robu in trčil v prometno signalizacijo. Preizkus alkoholiziranosti je razkril vzrok za nezanesljivo vožnjo, saj je pokazal 0,99 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka.

V nedeljo malo pred 18. uro so policiste obvestili, da na železniških tirih med Blanco in Sevnico vozilo ovira železniški promet. »Pristojne službe so do odstranitve ovire ustavile železniški promet, policisti pa so zbrali obvestila in ugotovili, da je 32-letni voznik osebnega avtomobila VW golf na prehodu ceste čez železniško progo zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in obstal na železniških tirih. Povzročitelj, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,51 miligrama alkohola, je zapustil kraj nesreče. Policisti mu bodo zaradi številnih kršitev izdali plačilni nalog,« so pojasnili na PU Novo mesto.

Istega dne, malo pred 19. uro, je na Obrežju v smeri proti Hrvaški 66-letni državljan Švice pred mejnim prehodom trčil v stoječo kolono vozil. Dve poškodovani voznici in dva potnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

O hudih nesrečah so poročali tudi s PU Celje. V petek malo čez 18. uro je 34-letni voznik osebnega avtomobila, ki je vozil od Rogatca proti Dobovcu, v blagem desnem ovinku zapeljal čez neprekinjeno ločilno črto in trčil v osebno vozilo, s katerim je pravilno nasproti pripeljal 39-letnik. V trčenju se je hudo poškodoval 24-letni sopotnik v vozilu povzročitelja, lažje sta bila poškodovana 39-letni voznik drugega osebnega vozila in njegova 24-letna sopotnica. Povzročitelj se v prometni nesreči ni poškodoval.

V nedeljo malo pred 18. uro je 82-letni voznik osebnega avtomobila peljal od Žalca proti Šempetru v Savinjski dolini in trčil v osebno vozilo 38-letnika. Povzročitelj je po trčenju izgubil oblast nad vozilom in zapeljal v desno zunaj cestišča, pri čemer je njegovo vozilo zdrselo po strmini. V trčenju se je hudo poškodovala 81-letna sopotnica v povzročiteljevem vozilu.

V soboto ob 20.18 pa je v Luciji 23-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v mopedista, ta je padel in se lažje poškodoval. Povzročitelj nima vozniškega dovoljenja, odrejen preizkus alkoholiziranosti pa mu je pokazal 0,58 mg/l, zato so mu vozilo zasegli. Sledi obdolžilni predlog.