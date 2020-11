Pijan kot klada

Otok. FOTO: Policija

V soboto ponoči je na Otočcu pijan voznik izgubil nadzor nad vozilom, v križišču zapeljal prek cestnega otoka in predrl vse gume. V nesreči se sicer ni poškodoval, je pa obstal na voznem pasu in v avtu zaspal.Iz PU Novo mesto so sporočili, da so pri testu voznikove alkoholiziranosti ugotovili, da je imel v litru izdihanega zraka 1,17 miligrama alkohola oz. 2,4 promila.Vozniku so odvzeli vozniško dovoljenje in mu zaradi kršitve zakona o nalezljivih boleznih izdali plačilni nalog. O njegovi vožnji pod vplivom alkohola so z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.