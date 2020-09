Previdnosti na dveh kolesih nikoli preveč

Prehitro in pred avto

84-letni voznik električnega dvokolesnika naj bi se ponesrečil zaradi neprilagojene hitrosti.

Z murskosoboške policijske uprave poročajo o dveh prometnih nesrečah, v katerih sta bila poškodovana kolesarja, v Novem mestu pa se je zaradi neprilagojene hitrosti poškodoval priletni voznik električnega dvokolesnika.V četrtek sredi popoldneva se je nesreča zgodila v Černelavcih pri Murski Soboti. Kolesar je vozil po kolesarski stezi in prečkal lokalno cesto, ko mu je v križišču odvzel prednost voznik tovornega vozila. Kolesar je padel in se poškodoval, stopnja poškodbe še ni znana, zato je prometna nesreča še v fazi preiskave.Dobro uro pozneje, ob 16.42, pa v Murski Soboti voznik osebnega avtomobila pri približevanju prehodu za pešce ni upošteval določil glede prednosti, ko je prehod s kolesom prečkal kolesar. Trčil je vanj in ga laže poškodoval. Ker se je s kolesom peljal po prehodu za pešce, mu bodo izdali globo.Kot opozarjajo na murskosoboški policijski upravi, so kolesarji ena izmed najbolj ogroženih in izpostavljenih skupin v prometu. Pogosto so žrtve nesreč zaradi neustreznega ravnanja voznikov motornih vozil, predvsem zaradi izsiljevanja prednosti in neprilagojene hitrosti. Več kot polovica nesreč pa se zgodi zaradi napak ali neustreznega ravnanja kolesarjev. »Zato bodite kolesarji v prometu vidni in previdni. Preostale udeležence pa pozivamo, naj bodo pozorni na kolesarje, še posebno na otroke in starejše,« poudarja, tiskovna predstavnica PU Murska Sobota.V Novem mestu se je huje poškodoval 84-letni voznik posebnega električnega prevoznega sredstva. V bližini novomeške bolnišnice je pri manevriranju zapeljal čez cesto in padel pred avto. Kriva naj bi bila neprilagojena hitrost, po do zdaj znanem avto in poškodovani nista trčila. Policisti so opravili ogled prizorišča in o dogodku obvestili dežurno preiskovalno sodnico in okrožno državno tožilko. Odredili so mu tudi preizkus alkoholiziranosti, a ta ni pokazal prisotnosti alkohola. Za omenjeno prevozno sredstvo voznik ne potrebuje vozniškega izpita, prav tako ni obvezna čelada (voznik je ni uporabljal), pojasnjujejo na novomeški policijski upravi. O ugotovitvah bodo obvestili tožilstvo.