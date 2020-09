Previdno s serviserji: lepo vas pozdravijo, nato pa okradejo

Ste ga morda videli?



Storilci so težko izsledljivi

V primeru, da ste postali žrtev kaznivega dejanja, takoj obvestite policijo na 113 ali najbližjo policijsko postajo. Policijo lahko pokličete tudi na anonimni telefon 080 1200, če ste zaznali v svoji okolici sumljivo osebo ali vozilo.

V sredo popoldne so PU Ljubljana obvestili, da se je okoli 12.30 v Trbovljah zgodila drzna tatvina.Ugotovljeno je bilo, da je neznani moški, ki se je izdajal za delavca telekomunikacijskega podjetja, prišel do oškodovancev, ju zamotil s pogovorom in prepričal, da so skupaj odšli za hišo.V tem času je v objekt vstopil drug storilec, objekt pregledal in iz njega odtujil orožje ter nakit. Z dejanjem sta povzročila za nekaj tisoč evrov škode.Policisti še nadaljujejo zbiranje obvestil za izsleditev storilcev in bodo o vseh znanih okoliščinah obvestili pristojno državno tožilstvo.Moški, ki je kradel, je star okoli 40 let, visok okoli 160 centimetrov in ima črne kratke lase. Na kraj dogodka se je pripeljal z večjim osebnim vozilom temno sive barve.Policisti se ob prijavah srečujejo s težavo, ker oškodovanci ponavadi šele čez nekaj ur ugotovijo, da so jih okradli. Prav tako niso pozorni na videz storilcev, prav tako pa v urah, ko niso vedeli, da so oškodovani, nehote uničijo morebitne sledi.Občanom svetujejo, da imajo osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v prostore. Vedno naj zaklenejo hišo, ko jo zapustijo, ključ pa vzamejo s seboj.Če se osebe izdajajo za serviserje, izvajalce del itn., vedno zahtevajte na vpogled identifikacijsko izkaznico ali delovni nalog oziroma pokličite podjetje, v imenu katerega se predstavljajo. Ob tem bodite pozorni na videz oseb (oblačila, govor, posebnosti) ter vozilo, s katerim so se pripeljali (znamko, barvo, tip in registrska oznaka vozila). Če sumite, da gre za goljufa, je priporočljivo takšno osebo tudi odsloviti.