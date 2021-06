Previdno na cestah! Neznanca simulirata prometno nesrečo in od voznikov izsiljujeta denar

Vsem, ki so bili žrtev podobne goljufije policisti svetujejo, da se zglasijo na PP Nova Gorica (Sedejeva ulica 11, telefon (05) 303 44 00, e-naslov: pp_nova_gorica@policija.si) ali na kateri koli drugi najbližji policijski postaji oz. pokličejo 113 ali 080 1200.

Pred tremi dnevi sta neznanca druge voznike na Goriškem in Ajdovskem skušala prepričati, da so odgovorni za prometne nesreče in od njih zahtevala gotovino za domnevno poškodovanje njihovega vozila. Primere sumov kaznivih dejanj goljufij preiskujejo policisti PP Nova Gorica.Moška, stara okoli 30 let, visoka med 170 in 180 cm, temnejše polti in las, sta govorila v italijanskem jeziku. Od drugih voznikov sta izsiljevala denar in celo ukradla vredne predmete iz notranjosti nekega vozila. Prav tako nista želela obvestiti policije in sta vztrajala, da oškodovanec domnevno materialno škodo poravna s plačilom gotovine takoj. V nekaterih primerih je poskus goljufije uspel, v enem primeru pa sta izkoristila trenutno nepazljivost oškodovanke in ji iz notranjosti osebnega avtomobila odtujila denarnico z vsebino.V Potočah sta storilca nekega moškega prepričala, da je na bankomatu dvignil manjšo vsoto denarja in jo jima izročil. Policija nadaljuje preiskavo, saj obstaja velika verjetnost, da sta oškodovala še več ljudi. Najverjetneje vozita opla ali peugeota sive barve in italijanskih registrskih oznak.Poskus goljufije se je ponovil danes, a tokrat z belim fiatom bravo italijanskih registrskih oznak. Voznik in sopotnik sta simulirala prometno nezgodo in od domnevnih povzročiteljev zahtevala denar.Prav tako ob tem policisti svetujejo, da ljudje v primeru, ko storilci od njih skušajo pridobiti denar zaradi domnevne prometne nesreče, denarja ne izročajo neznancem oz. o tem nemudoma obvestijo policijo.