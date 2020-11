Prevažala žival na neustrezen način, policisti so ji zasegli vozilo

V sredo popoldne so policisti v Mariboru ustavili voznico osebnega avtomobila, ker ni upoštevala prometne signalizacije in ker je prevažala žival na neustrezen način. V postopku so ugotovili, da je vozilo neregistrirano, nezavarovano in brez opravljenega tehničnega pregleda, zato so ji odvzeli registrski tablici, ki ju bodo poslali na pristojno upravno enoto. Voznica ni uporabljala varnostnega pasu. Za vse kršitve so ji izrekli globo 1820 evrov in ji izdali plačilni nalog.



Ker so ugotovili tudi, da voznica nima vozniškega dovoljenja, so ji zasegli vozilo. Zoper njo bodo zaradi te kršitve podali še obdolžilni predlog pristojnemu sodišču.