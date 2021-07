Prevarantom so poslali podatke

Ne hitite

Ponovno so na delu spletni prevaranti, opozarjajo na ljubljanski policijski upravi. Kot po navadi so storilcem precej olajšale delo njihove nepazljive žrtve, zato opozarjajo na več previdnosti pri spletnem nakupovanju.»Ljubljanski policisti so prejeli več prijav oškodovancev, ki so prek različnih spletnih oglasnih portalov prodajali rabljene predmete. Na njihove oglase so se odzvali storilci, ki so jim na številke prek aplikacije whatsapp poslali sporočilo in jih preusmerili na druge platforme. Tam so oškodovanci vnesli svoje podatke, med drugim tudi številke bančnega računa, s pomočjo katerih so bili nato opravljeni različni spletni nakupi oziroma transakcije,« je pojasnil, tiskovni predstavnik Policijske uprave Ljubljana.»Vse pozivamo, naj bodo pri spletnih prodajah ali nakupih pozorni na prevare,« je dodal Tomaževic. Tako velja, da ne klikajte povezav, prilog ali slik, ki jih prejmete v nezahtevanih sporočilih SMS, ne da bi prej preverili pošiljatelja.»Ne hitite. Vzemite si čas in preverite vse potrebno, preden se odzovete. Nikoli ne odgovarjajte na sporočilo SMS, ki zahteva vaš PIN, geslo za spletno banko ali kakršne koli druge varnostne poverilnice. Če menite, da ste morda odgovorili na lažno predstavljanje prek sporočila SMS in razkrili svoje bančne podrobnosti, se takoj obrnite na svojo banko. Če ste bili kljub previdnosti žrtev spletne prevare, to takoj prijavite policiji,« je še povedal tiskovni predstavnik ljubljanskih policistov.