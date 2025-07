Če ste na omrežju Facebook (FB) opazili stran »Lara še vedno sanja«, na kateri je domnevna zgodba o štiriletni deklici Lari, ki naj bi imela agresivnega raka hrbtenice ATRT in nujno potrebuje sredstva za zdravljenje v Houstonu v ZDA, morate vedeti, da gre po vsej verjetnosti za dodelano spletno prevaro iz tujine. Na to so javnost opozorili v Društvu Viljem Julijan. »Prvič smo v Sloveniji naleteli na takšno FB-stran, za katero sumimo, da se za pridobitev denarja zlorablja domnevna zgodba otroka s hudo boleznijo, za katerega se zbirajo donacije za zdravljenje. V našem društvu smo zgroženi in og...