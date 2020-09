Prevaranta v rjavem golfu sta ga okradla

Policiste so v ponedeljek obvestili o drzni tatvini na območju Most. Neznani storilec je na domu zamotili oškodovanca s pogovorom o izvedbi dimnikarskih storitev. Drugi storilec je med tem iz hiše odtujili nakit in tako lastnika oškodoval za nekaj sto evrov.



S kraja sta se storilca odpeljala z osebnim vozilom volkswagen golf, karavan izvedbe, rjave barve.

Moška sta stara okoli 40 let, visoka okoli 165–170 cm.

Opozorilo policije »Policisti pogosto obravnavamo drzne tatvine iz stanovanjskih hiš, ki jih storilci izvršujejo na zelo prefinjen in pretkan način, oškodovance pa zavedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni. Ljudje, običajno gre za starejše občane, so še vedno premalo previdni ali pozorni do neznancev, ki pridejo na njihove domove in jih ogovorijo. Policisti se ob prijavah takšnih dejanj srečujemo s težavo, da oškodovanci šele čez čas, na primer več ur, ugotovijo, da so bili okradeni. Prav tako ne znajo dobro opisati storilcev, saj so ti z žrtvijo vzpostavili prijazen odnos in zaupanje. Poleg tega oškodovanci, dokler ne opazijo, da so bili okradeni, v večini primerov že 'pospravijo' prostor, kjer so delovali storilci, s čimer spremenijo kraj dejanja in uničijo morebitne sledi,« sporoča PU Ljubljana.