Prevarani Slovenci vznikajo kot gobe po dežju: njihovi prihranki so izginili

Prejeli smo dve prijavi, ki se nanašata na spletne goljufije s kriptovalutami. V enem primeru je bila ženska oškodovana za 4600 evrov, ki so ji bili odtujeni z bančnega računa, potem ko je neznancem omogočila dostop do spletne banke. V drugem primeru je moški opravil več transakcij v spletno denarnico v višini 1280 evrov, so sporočili s PU Maribor.

