Prevara, to je Rus počel na avtocestnem počivališču

Kot sporočajo s PU Novo mesto, so 31. marca, nekaj po 12. uri, bili obveščeni, da naj bi na avtocestnem postajališču Smednik neznanec poskušal unovčiti ponarejen bankovec za 500 evrov.

O dejanju in osumljencu, ki se je s kraja odpeljal z osebnim avtomobilom, so bili obveščeni policisti na širšem območju. Okoli 13. ure so v Krškem osumljenca izsledili, prijeli in mu zasegli ponarejen bankovec. 63-letnega državljana Rusije so pridržali in ga bodo s kazensko ovadbo zaradi kaznivega ponarejanja denarja privedli k preiskovalnemu sodniku.