Prevara s turističnimi boni: ne boste verjeli, kako so skušali izigrati sistem

Policisti so januarja 2022 zaključili obsežno in dlje časa trajajočo policijsko preiskavo 104 kaznivih dejanj zlorabe pri unovčevanju turističnih bonov. Doslej so ugotovili, da je bilo zaradi zlorabe pri unovčevanju turističnih bonov skupno oškodovanih 25 oseb; večina oškodovancev je s severne Primorske, preostali pa iz drugih delov Slovenije. Pridobljeno je bilo za približno 7000 evrov protipravne premoženjske koristi. Eden od oškodovancev je v drugi polovici leta 2020 policisti bovške policijske postaje obvestil, da je njegov turistični bon nekdo že izkoristil, čeprav ga sam pravzaprav sploh ni uporabil.

PU Nova Gorica poroča (nelektorirano): »Policisti PP Bovec so z nadaljnjim zbiranjem obvestil ugotovili, da sta dva moška, stara 57 in 32 let, v prvi polovici 2020 od oškodovancev (predvsem starejših oseb) z območja PU Nova Gorica in drugih območij Slovenije v okviru poslovnega svetovanja in izvajanja storitev za prodajo vrednostnih papirjev spotoma pridobivala (v posameznih primerih tudi fotografirala) osebne podatke iz osebnih izkaznic oškodovancev in jih v nadaljevanju oz. v drugi polovici 2020 posredovala enemu od gospodarskih subjektov na Gorenjskem, ki se ukvarja s turistično dejavnostjo. Navedena osumljenca sta utemeljeno osumljena storitve več kaznivih dejanj, in sicer suma kaznivega dejanja Preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (po 1. odstavku 230. člena KZ-1) in kaznivega dejanja Goljufija (po 1. odstavku 211. člena KZ-1).«

Bovški policisti so ovadili še dva osumljenca, stara 47 in 27 let. Starejši je kot ponudnik turističnih storitev na Gorenjskem unovčeval turistične bone in je utemeljeno osumljen ponarejanja listin (po 1. odstavku 251. člena KZ-1), ponareditve ali uničenja poslovnih listin (po 1. odstavku 235. člena KZ-1) v zvezi z 81. členom zakona o davku na dodano vrednost in preslepitve pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (po 1. odstavku 230. člena KZ-1). 47-letnik je v evidenco gostov lažno vpisoval nastanitve ljudi, pri čemer je na listinah za potrditev unovčitve bona ponarejal tudi njihove podpise. Izdajal je lažne račune za neobstoječe nastanitve, državnemu organu pa posredoval neresnične podatke za refundacijo turističnih bonov. Mlajšega od njiju sumijo ponarejanja listin (po 1. odstavku 235. člena KZ-1) in ponareditve ali uničenja poslovnih listin (po 1. odstavku 253. člena KZ-1) v zvezi z 81. členom zakona o davku na dodano vrednost. Vsi osumljenci so z Gorenjskega.

Predkazenski postopek je usmerjalo pristojno Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Pri preiskovanju kaznivih dejanj so bovški policisti sodelovali tudi s Tržnim inšpektoratom RS.