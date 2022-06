Prevara, da te kap! Nujno branje, da se ne zgodi tudi vam

V torek popoldne je na PP Postojna moški prijavil goljufijo. Vse se je začelo s klicem s telefonske številke +49965024838. V angleškem jeziku se mu je nekdo predstavil kot delavec podjetja Microsoft in mu pojasnil, da mu je potekel certifikat, za njegovo obnovo pa da je treba plačati tri evre. Moški se je prek telefona prijavil v spletno banko in v obrazec, ki se mu je izpisal na zaslonu računalnika, vpisal številko kartice in znesek tri evre. Ves čas postopka je bil na zvezi s 'predstavnikom podjetja Microsoft'. Ta mu je narekoval zahteve, on pa jih je ubogljivo izpolnjeval. Zatem je na bankomatu preveril stanje in ugotovil, da mu manjka velika vsota denarja.

»Zadeva se preiskuje. Opozarjamo vse, da ne nasedate tovrstnim klicem,« so sporočili iz PU Koper.