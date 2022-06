Pretvarjal se je, da je gluhonem in pobiral denar

Včeraj so obvestili policiste, da se pri večjem nakupovalnem centru v Tolminu mlajši moški pretvarja, da je gluhonem in zbira prostovoljne prispevke. Kasneje se je neznanec v središču Tolmina usedel v osebno vozilo črne barve bolgarskih registrskih številk, v katerem sta se že nahajala dva neznana moška. Omenjene osebe so se nato z avtomobilom odpeljale proti Peršetom in izginile.

V zvezi s tem policija ponovno opozarja, da je zbiranje prostovoljnih prispevkov brez ustreznega dovoljenja prekršek po določilu 17. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru. Zato občanom svetuje, naj bodo v primerih pobiranja prostovoljnih prispevkov pozorni, ali imajo osebe, ki pobirajo prispevke, tudi ustrezno dovoljenje.

Posamezniki ali pravne osebe lahko zbirajo prispevke v humanitarne namene po pridobitvi dovoljenja, ki ga izdajo pristojne upravne enote. Višina globe za tovrstno kršitev je določena v 17. členu omenjenega zakona. V primeru ugotovljenih kršitev se v skladu s 24. členom zakona o varstvu javnega reda in miru tako pridobljeni denar odvzame. Če upravičenost pobiranja prispevkov ni izkazana, naj ljudje prispevkov ne dajejo, opozarja policija.

Prav tako policija občanom svetuje, naj neznanih oseb ne spuščajo (še posebej velja v primerih, ko se občan nahaja sam v stanovanju) v stanovanja, saj so v podobnih primerih pogoste tudi priložnostne tatvine predmetov na hodniku in tudi v samem stanovanju. Če upravičenost pobiranja prispevkov ni upravičena ali izkazana, naj konkretno zadevo preverijo pri organizaciji, za predstavnike katere se osebe izkazujejo, oziroma obvestijo policiste najbližje policijske postaje ali policijo na znano interventno številko 113.