Pretresljivo sporočilo policije: Kdaj nas bo izučilo?

Na slovenskih cestah je še vedno preveč voznikov, ki za volan sedejo pod vplivom alkohola. Na to je opozorila tudi slovenska policija, ki je na facebooku zapisala: »Noč v policijski patrulji prinese marsikaj, tudi črno statistiko in poleg razbite pločevine tudi za vedno strta srca tistih, ki v nesrečah izgubijo bližnjega, zato ker nekateri še vedno sedejo za volan pod vplivom alkohola. Letos je izgubilo življenje v takih okoliščinah že 26 ljudi.«Letos je bilo do 26. novembra zaradi vožnje pod vplivom alkohola že 1.256 nesreč, življenje je izgubilo 26 oseb, 113 jih je bilo hudo poškodovanih in 439 lažje. »Kdaj nas bo izučilo? Ne tvegaj življenja, raje pihaj 0,0,« še pozivajo možje v modrem.